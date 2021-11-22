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Hidayet Türkoğlu: “Hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak“

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile hedeflerinin Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na katılmak olduğunu söyledi.

Spor 22.11.2021, 18:25
Hidayet Türkoğlu: “Hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak“

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile hedeflerinin Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na katılmak olduğunu söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı’nın Belarus ve İngiltere ile oynayacağı maç öncesinde gerçekleştirilen medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Medyanın verdiği desteğin oyunculara moral anlamında olumlu etkilediğini söyleyen Türkoğlu, “Milli takım, federasyon olarak en çok önemsediğimiz, sorumluluk üstelendiğimiz durumlardan bir tanesi. Kadınlar anlamında iki galibiyetle iyi başladığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte A Milli Erkek Takımı’nın Belarus ve İngiltere maçlarıyla iki galibiyetle milli takımlar anlamında tekrar istediğimiz çıkışa galibiyetlerle karşılaşırız. Başta hocamıza, sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum, iyi hazırlandılar. Bu maçlarda da şans bulan bütün arkadaşlar formanın bütün anlamını, değerini, enerjileriyle ve arzularıyla yapacaklardır. Hepsine başarılar diliyoruz. Yönetim olarak biz onların sadece basketbola konsantre olmaları için bize düşen görevi yapıyoruz. Formanın ne kadar anlamlı, değerli olduğunun bilincindeler. İnşallah iki maçı da kazasız atlatıp kendileri ve aileleri, ülkeleri açısından mutlu edecek süreçle karşılaşırız“ dedi.

“Destek konusunda ülkemiz en iyisi“

Türk halkının milli takımlara desteğine değinen Hidayet Türkoğlu, “Her fırsatta çağrı yapılıyor. Ülke olarak milli takımın herhangi bir organizasyonda milli takım her zaman dünyadaki en iyilerden bir tanesi, en iyisiyiz dilebiliriz. Milli takım anlamında halk olarak en iyi şekilde destekleyen halk olduk. Pazar günü saat 19.00’da İngiltere ile oynayacağımız maçta hınca hınç dolacaktır. Gerek takıma sahaya çıktıkları için ve bundan sonrada yalnız bırakmayacakları için ne kadar teşekkür etsek az. Pandeminin hepimizi üzdüğü şeyler oldu. Daha iyiye gitmesini temenni ediyoruz. Salonlar hınca hınç dolu hale geldiğinde daha keyifli günler bizi bekliyor. Bu Pazar günüde o sevinci o coşkuyu milli takımla yaşarız. Herkese tüm destekleri için tüm halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır“ diye konuştu.

“Hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılmak“

Takımın hedeflerine değinen Türkoğlu, “Hedeflerle alakalı bir gün sizi federasyona davet edip anlatmak daha doğru olur. Ayaküstü anlatılacak bir süre değil. Sporcularımızda bu süreci bekleyenler var, onlarında fazla zamanını almak istemem ama A Milli takım bizim her zaman en çok önemsediklerimizin başında geliyor. Ekip olarak ülkemizde en çok forma dakika alan en tecrübeli arkadaşlarla şuan ki arkadaşlara hazırlanıyoruz ve o ekiple maçlara çıkacağız. Kadro anlamındaki yapılanmayı antrenörlerimizin yapacağı süreç. Her maçın ne kadar önemli olduğunun herkes farkında. Ülkemizde oynayan faydalı olan arkadaşları davet ettik. Genç arkadaşlarda süre alacaktır. Ekip olarak A Milli Takımı’mızın her maça kazanacak kadroyla çıkması gerektiğinin bilincindeyiz. Genç arkadaşlar ilave olacaktır ama önemli olan bu süreçleri en tecrübeli arkadaşlarla oynamak. Hedefimiz ülke olarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak. Ona yönelik kadro kuruduğunun bilincindeyiz. Burada olan herkesi kutluyorum. Bu arkadaşlar bizim geleceğimiz. Burada bulunanlar iki maç için formayı kazanacak arkadaşlar ama kadro değişikliği antrenör ve ekipte olacak. Planlamayla ilgili daha detaylı süreci sizi federasyonda ağırlayıp anlatmak isteriz“ ifadelerini kullandı.

“Yurtdışındaki arkadaşlarla yakından ilgileniyoruz“

Yurtdışında oynayan basketbolculara değinen Türkoğlu, “Buradan gitmiş arkadaşlar NBA’e gittiler diye diyalog kurulmuyor gibi izlenim yapıldı. Bunları duymak üzüyor. Gerek ben, gerekse diğer arkadaşlar diyalog halinde. Gerek oradaki performansları olsun yakından takip ettiğimiz süreçler olsun her zaman onlarla yakından ilgileniyoruz. Bu süreçlerin sanki bu arkadaşlarla hiç konuşulmuyormuş gibi yapılması üzüyor. Gerek oradaki arkadaşlar olsun buradaki arkadaşlar olsun kontak içerisinde olan yönetimiz. Aramızda çok yaş farkı yok abi kardeş ilişkileri seviyesindeyiz. Biz kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız onlar bu milli takımın parçası. Ülkemizi gururla temsil eden arkadaşlarımız. Gerek ben gerek bütün arkadaşlar herkeste gerektiği kadar ilgileniyor“ şeklinde konuştu.

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