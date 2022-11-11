Hidayet Türkoğlu: "Bu galibiyet, Sırbistan maçından önce moral olacaktır"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Belçika maçının iyi bir galibiyet olduğunu belirterek, Sırbistan maçı öncesinde moral olacağını söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Belçika’yı 86-52’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Milli takım taraftarın desteğiyle daha iyi performans sergiliyor. Onlara teşekkür ederim. Genç bir kadroyuz. Farklı kadrolarla oynuyoruz. İnanılmaz derecede mücadele ettiler. Herkes takımın başarısından gurur duymuştur. Sporcu kardeşlerimizin iyi ve kötü gününde her zaman yanındayız. İyi bir galibiyet oldu. Sırbistan maçından önce moral olacaktır. Herkesi gönülden kutluyoruz" diye konuştu.

Pazartesi günü Sırbistan ile oynanacak maça da değinen Başkan Türkoğlu, "Sırbistan maçı; Dünya Kupası için bütün maçlar çok önemli ve anlamlı. Tüm ekip her şeyin bilincinde. Böyle mücadele ettikleri sürece iyi bir basketbol ortaya çıkacaktır. Şanssızlıklar yaşadık ama bunları geride bırakıp iyi mücadele ettiğimizde iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.