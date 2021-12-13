Hiç durmadan 24 saat koştular

BARSELONA (AA) - Koşmayı hayata bir meydan okuma olarak gören ve 24 saat hiç durmadan koşan dünyanın farklı ülkelerinden gelen 170 koşucu, İspanya'nın Barselona kentinde yarıştı.

Birçok insanın "çılgınlık" ya da "inanılmaz bir başarı" olarak gördüğü, sonunda hatıra olarak kalacak bir madalyadan başka ödülü olmayan ancak herkesin gururla hatırlayacağı 24 saatlik koşuya katılanlar arasında bu yıl iki Türk de yer aldı.

Ultramaraton olarak adlandıran yarışlarda Türkiye şampiyonluğu bulunan Aykut Çelikbaş ve ikinci kez 24 saatlik koşu tecrübesi yaşayan Budak Timuralp, Barselona'dan iyi derecelerle ayrıldı.

Herhangi bir resmiyeti olmasa da Türkiye'den gelen tek koşucular olmalarından dolayı yarışta kendilerini "Türkiye takımı" olarak tanıtan Çelikbaş ve Timuralp, özellikle gece yarısı 2 dereceye kadar inen hava sıcaklığındaki zorlu mücadeleyi başarıyla sonlandırdı.

Koşu kıyafetlerinin üzerine takılan çiplerle, uluslararası atletizm federasyonları derneğinin takibinde dereceleri belli olan koşucular, 24 saatlik koşu boyunca vücutlarında yaklaşık 18 bin kalorilik bir kayıp yaşadı.

Barselona'nın "Can Drago" pistinde 11 Aralık'ta saat 12.00'da başlayan ve 12 Aralık saat 12.00'da sona eren yarışta 231 kilometre koşarak üçüncülük elde eden Aykut Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti' diyemem ama üçüncülükle dönmek güzel." dedi.

Barselona'da 2017 yılında benzer bir tecrübeyi yaşayan ve yine üçüncülük elde eden Çelikbaş, "2017'de 226 kilometre koşarak 3. olmuştum şimdi 231 kilometre ile aynı dereceyi elde ettim. Yarışın özellikle 12. ile 16. saatleri arası oldukça zor geçti. Hava oldukça soğudu, midem bozuldu ama sonrasında toparladım. Son 4 saat kala altıncılıktan yavaş yavaş hızlanarak üçüncülüğe kadar çıktım. Son derece mutluyum. Yarışın sonu beklediğimden iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Koşmayı "Kendine çok zor gözüken bir hedef belirleme, bunu gerçekleştirmek için çalışma, limitleri kırma ve korkularınla yüzleşme" olarak tanımlayan Çelikbaş, önemli olanının bir yerden başlamak ve inanmak olduğunu vurguladı.

Yarışa, hafta içi 10-15 hafta sonu ise 30-40 kilometrelik sabah koşularıyla hazırlandıklarını anlatan Budak Timuralp da ikinci kez katıldığı 24 saatlik koşudan 12. olarak ayrılmanın gururu yaşadı.

Barselona'daki 437 metrelik pistte 464 tur atarak 203 kilometre koşan Timuralp, "Koşmak güzel, daha fazla koşmak daha güzel ama tabii ki yapmak isteyene." şeklinde konuştu.

Yarış boyunca Çelikbaş ve Timuralp'e, hazırladığı protein tozlu su ve çorbayla, pist dışında bekleyen arkadaşları Mehmet Erkul destek verdi.

Diğer yandan Barselona'daki koşulardan elde edilen gelir, hastanelerde çoğunluğu çocuk olmak üzere her yaştan hastalara moral vermek için eğlenceli aktiviteler düzenleyen "Pallapupas" adlı sivil toplum örgütüne verildi.

Yarışı 264 kilometre koşuyla bitiren Ukraynalı Andrii Tkachuk birincilikle tamamladı.