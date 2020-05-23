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Hertha Berlin, Union Berlin'i farklı geçti

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasının açılış maçında Hertha Berlin, sahasında Union Berlin'i 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Hertha Berlin, Union Berlin'i farklı geçti

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasının açılış maçında Hertha Berlin, sahasında Union Berlin'i 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:22
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Hertha Berlin, Union Berlin'i farklı geçti

Geçtiğimiz hafta Hoffenheim'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Hertha Berlin, bu akşam sahasında Union Berlin'i konuk etti. Korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Vedad Ibisevic ve 52. dakikada Dodi Lukebakio'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Arda arda gelen gollerle iyice rahatlayan Hertha, 61. dakikada Matheus Cunha'nın fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı. 77. dakikada Marvin Plattenhardt'ın pasında Dedryck Boyata maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti ve karşılaşma Hertha Berlin'in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran Bruno Labbadia'nın öğrencileri 10. sıraya yükseldi. Union Berlin ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

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