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Henüz 1 yıllık okul, ülke sporuna damga vuruyor

Kocaeli’de 1 yıl önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan lise, katıldığı spor branşlarında ulusal çaplı başarılara imza atıyor.

Spor 08.02.2022, 09:22
Henüz 1 yıllık okul, ülke sporuna damga vuruyor

Kocaeli’de 1 yıl önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan lise, katıldığı spor branşlarında ulusal çaplı başarılara imza atıyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi, sporda yakaladığı başarılarla dikkat çekiyor. Henüz 1 yıldır eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettiği okulda, öğrencileri spora teşvik etmek ve sporcuları desteklemek en önemli misyonlar arasında yer alıyor. Birçok farklı branşta okul sporlarına başvuru yapan lise, henüz çok yeni olmasına rağmen birçok başarıya imza atıyor. Özellikle atletizm ve judo branşında ulusal başarılara imza atan okul, her branşta fark oluşturmayı hedefliyor.

"Okulumuzu daha ciddi yerlere taşıyacağız"

Okul Müdürü Musa Kurt, spor konusunda başarılı olduklarını belirterek, "Okulumuz, geçtiğimiz yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan yeni bir okul. Başiskele’nin de tek proje Anadolu lisesi burası. Okulumuzda kültür sanat, spor, edebiyat alanlarında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunun da meyvelerini topluyoruz. Bu sene birçok alanda okul sporlarına başvuru yaptık. Şu anda judoda, bilek güreşinde ve atletizmde ulusal derecelerimiz var. En son atletizmde ulusal bir derece aldık. Öğrencimiz Türkiye ikincisi oldu. Judodaki öğrencimiz de Marmara ikincisi oldu. Milli takım seçmelerine katıldı. İnşallah Türkiye şampiyonalarında da bir derece bekliyoruz kendisinden. Tabi bunu yaparken hem sportif anlamda hem de çocuklara ekipman ayarlama anlamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizden ciddi bir destek görüyoruz. Bu başarıların elde edilmesinde öğrencilerin çalışması, disiplini, beden eğitimi öğretmenimizin bu işlere bakış açısı oldukça etkili ve önemli. İnşallah bu gibi başarılarla ön plana çıkmış olan okumuzu daha ciddi yerlere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum"

Sporda başarılı olan öğrencilerin akademik anlamda da başarılı olduklarının altını çizen Beden Eğitimi Öğretmeni Berrin Arıkan, "Okulumuzda ulusal anlamda başarılar kazanan sporcular var. Çok yeni bir okul olmamıza rağmen bu yıl hem bireysel hem de takım sporlarında yarışmalara katıldık. Nitelikli okul olduğumuz için çocuklarımız seçilerek buraya geliyorlar. Çocuklar, akademik anlamda başarılı. Ama aynı zamanda spor anlamında da başarılı bir eğitim öğretim yılına girdik bu sene. Öğrencileri destekliyor ve önemsiyoruz. Aslında şunu söylemek istiyorum, akademik başarıyı hiçbir zaman spor engellemiyor. Tam tersine, sporda başarılı olan öğrenciler akademik anlamda da başarılı. Biz aslında okulumuzda bunu gösteriyoruz şu anda. Bu sene de kazandığımız başarılarla bu konuda iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"1 dakikalığına kürsüye çıkmak 5 yıllık yorgunluğumu aldı"

Türkiye Atletizm Federasyonu U18 60 Metre Erkekler Kısa Mesafe dalında Türkiye ikinciliği bulunan 10’uncu sınıf öğrencisi Emirhan Akınoğlu, "Spora 6. sınıftayken beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle başvurdum. Bir yarışa katıldım ve yarışta sonuncu oldum. Babam da moralimi düzeltmek için ‘Sen yaparsın, Türkiye birincisi olacaksın’ gibi motivasyonlarda bulundu. Ben de ‘Baba, öyle motivasyon verilmez’ dedim. Ama şimdi baktığımda 10. sınıfa geldim ve Türkiye birinciliklerim bulunuyor. Bu spor, disiplin ve azim isteyen, zor bir spor. Bu spora başlayalı 5 yıl oldu ama 1 dakikalığına kürsüye çıkmak 5 yıllık yorgunluğumu aldı. Memnunum ve çok mutluyum. Ülkemi Balkanlarda temsil etmek istiyorum. Aktif olarak 1.5 yıldır Fenerbahçe kulübündeyim. Koşarken Fenerbahçe’nin antrenörü beni görmüş ve beni kulübe almak istedi. Yazın 100 metre yarışlarında büyük ihtimalle ben koşacağım. Müdürüm Musa Kurt’a, Müdür Yardımcısı Mahmut Kılıç’a ve hocalarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni hep desteklediler ve desteklemeye de devam ediyorlar" diye konuştu.

Spordaki başarılarıyla öz güveninin arttığını söyleyen Akınoğlu, olimpiyatlarda ülkeyi temsil etmek istediğini belirtti. Akınoğlu, "Spor, hayatın her noktasında olması gereken bir şey. Açıkçası benim bu başarım, kendime olan öz güvenimi artırdı. Bir hırs insanı ayakta tutuyor. Koşmak, insana yaşadığına dair bilgi verdiği için ayakta tutuyor. Benim hedefim, 2023 olimpiyatlarına katılmak. İnşallah orada ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

"Keşke ülkemizde spora ve sporcuya verilen destek artsa"

Bir diğer atletizm sporcusu 10. sınıf öğrencisi Elif Şişman da, okulun spora olan desteğinin çok iyi olduğunu, ülke genelinde de bu desteğin artmasını temenni ettiğini söyledi. Şişman, "Yaklaşık 5 senedir atletizmle ilgileniyorum. Aslında 5. sınıftayken oyun olarak başladım bu spora. Birkaç sene böyle geçti ama sonra işler ciddiye bindi. Bu sene derecelerim geçen seneye göre daha iyi. İyi ki de başlamışım bu spora" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlar hedeflerim arasında"

7 yıldır judo sporuyla ilgilenen ve Türkiye üçüncülüğü bulunan 10. sınıf öğrencisi Hatice Özlem Özkır ise hedefleri arasında önce şampiyonluklar sonra da olimpiyatlar olduğuna değindi. Özkır, "Okulumuz spor konusunda çok yardımcı oluyor. Okul bana çok destek oldu. En son okulumuz adına da iki tane madalya aldım. İl ikinciliği ve Marmara Bölgesi ikinciliği aldım. Şimdi de okul adına Türkiye seçmesine gideceğim. Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu ardından da olimpiyatlar, hedeflerim arasında" şeklinde konuştu.

"Hobi olarak başlamıştım ama getirisi güzel bir spor"

Bilek güreşi branşında il birincilikleri bulunan öğrenci Tuğba Özer de, önce hobi amaçlı bu spora başladığını belirterek, "Bilek güreşinde hem sağ hem de sol kolda il birinciliklerim var. Bu sene de yine hem sağ hem sol koda yarıştım, il ikincisi oldum. İnşallah seneye tekrardan katılıp il birincisi olmak istiyorum. Açıkçası ilk başta hobi amaçlı başlamıştım ama getirisi güzel bir spor. O yüzden Türkiye şampiyonasına doğru gitmek istiyorum. Okul, spora gerçekten teşvik ediyor ve ilerlememizi istiyor. Hatta bu sene ben yarışmaya katılıp katılmamak arasında soru işaretleri yaşarken müdürümüz ve hocalarımız benimle ilgilenip bana yol gösterdi. O yüzden okulumdan bu konuda memnunum" dedi.

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