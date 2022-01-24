Hentbolda Türkiye Kupası maçları ertelendi

2021-2022 hentbol sezonu Erkekler Türkiye Kupası A, B ve C gruplarında maçların ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Erkekler Türkiye Kupası maçlarının hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

“2021-22 Hentbol Sezonu Erkekler Türkiye Kupası’nda 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde Tokat (A Grubu), İstanbul (B Grubu) ve Sivas (C Grubu) grup merkezlerinde oynanması planlanan karşılaşmalar olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşma tarihleri daha sonra duyurulacak.”