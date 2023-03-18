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Hentbol Türkiye Kupası Beşiktaş’ın
HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Beşiktaş şampiyon oldu.
Spor 18.03.2023, 22:05
HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Beşiktaş şampiyon oldu.
Hentbol Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Beykoz Belediyesi GSK, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, müsabakanın ilk yarısını 13-16 geride tamamlarken, normal süre de 29-29 berabere sona erdi. Uzatma bölümünü 34-33 üstün bitiren Beşiktaş, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.