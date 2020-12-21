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Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Hatay’a gitti
Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay’a gitti.
Spor 21.12.2020, 18:57
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Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay’a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Hatayspor maçı hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmasıyla tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yolları’na ait özel uçak ile saat 18.45 sıralarında Hatay’a hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür, Salih Kavrazlı ve Hüseyin Türkmen yer almadı.Bordo-mavililerin Hatay kafilesinde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Edgar le, Campi, Vitor Hugo, Marlon, Faruk Can Genç, Pereira, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Sefa Kınalı, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny Semedo ve Benif Afobe yer aldı.
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