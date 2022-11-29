Hazırlık maçı: Zeljeznicar: 1 - Konyaspor: 2

Konyaspor, Saraybosna’nın köklü ekiplerinden Zeljeznicar ile hazırlık maçında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da karşılaştı. Mücadeleden Konyaspor, Uche Ikpeazu ve Domagoj Pavicic’in attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık maçında Zeljeznicar ile karşılaştı. Konyasporlu oyuncuların ısınmaya Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in fotoğraflarının yer aldığı tişörtlerle çıkması beğeni topladı. Isınma sırasında en çok alkışı daha önce ev sahibi takımda forma giyen Boşnak futbolcular Amir Hadziahmetovic ve İbrahim Sehic aldı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, 8. dakikada Uche Ikpeazu’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

11. dakikada Konyaspor adına ikinci golü Hırvat futbolcu Domagoj Pavicic kaydetti.

21. dakikada, Zeljeznicar’da Haris Hajdarevic’in attığı golle fark bire indi. 1-2

İkinci yarı Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yedek kulübesindeki oyuncuların tamamına şans verdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci devrede gol sesi çıkmadı.

Saraybosna’daki dostluk maçından Konyaspor, 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Grbavica

Zeljeznicar: Vedad Muftic, Marin Galic, Amar Drina, Edin Cocalic, Luka Malic, Armin Hodzic, Haris Hajdarevic, Joseph Amoah, Nedim Mekic, Santos Rodrigues, Benjamin Krizevac

Konyaspor: İbrahim Sehic, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Uğurcan Yazgılı, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Zymer Bytyqi, Robert Muric, Domagoj Pavicic, Uche Ikpeazu

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ikpeazu (dk. 8), Pavicic (dk. 11) (Konyaspor), Hajdarevic (dk. 21) (Zeljeznicar)