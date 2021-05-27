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Hazırlık maçı: Türkiye: 58 - Rusya: 64

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı hazırlık maçında Rusya’ya 64-58 mağlup oldu.

Spor 27.05.2021, 18:46
Hazırlık maçı: Türkiye: 58 - Rusya: 64

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynadığı hazırlık maçında Rusya’ya 64-58 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Semih Vural xx, Sinem Tetik xx

Türkiye: Holingsvorth xxx 11, Büşra Akbaş xx 8, Sevgi Uzun xx 7, Bahar Çağlar Ökten xx 6, Meltem Yıldızhan xx 6, Tuğçe Canıtez x 4, Esra Ural Topuz x 4, İnci Güçlü x 4, Asena Yalçın x 3, Gökşen Fitik x 3, Olcay Çakır Turgut x 2, Harika Gözde Eldaş x

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Rusya: Levchenko xxx 13, Vadeeva xxx 12, Goldyreva xx 9, Komarova xx 5, Shilova xx 5, Musina xx 5, Glonti x 4, Abaiburova x 4, Shabanova x 4, Shtanko x 3, Kurilchuk x, Repnikova x

Başantrenör: Alexander Kovalev

1. Periyot: 18-17 (Türkiye lehine)

Devre: 29-34 (Rusya lehine)

3. Periyot: 41-51 (Rusya lehine)
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