Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İskoçya: 1 (Maç sonucu)
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Türkiye, Ozan Kabak ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Türkiye, Ozan Kabak ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada orta alanda Zeki Çelik’ten aldığı pasla rakip sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada rakip sahada topla buluşan McGinn, hızla sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Visar Kastrati xx, Edmond Zeqiri xx, Granit Hyseni xx
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Ozan Kabak xxx, Çağlar Söyüncü xx, Cenk Özkaçar xx, Zeki Çelik xx, Hakan Çalhanoğlu xxx (Deniz Türüç dk. 69 xx), Orkun Kökçü xx (Salih Özcan dk. 46 xx), Ferdi Kadıoğlu xx (Eren Elmalı dk. 34 xx), İrfan Can Kahveci xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 81 ?) Cengiz Ünder xx (İsmail Yüksek dk. 81 ?), Cenk Tosun xx (Enes Ünal dk. 69 xx)
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, , Doğukan Sinik, Berkay Özcan, Arda Güler, Umut Bozok
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
İskoçya: Craig Gordon xx, Jack Hendry xx, Grant Hanley x (Scott McKenna dk. 46 xx), Kieran Tierney xx, Ryan Fraser x (Calvin Ramsay dk. 46 xx), Billy Gilmour xx (Ryan Jack dk. 67 xx), Scott McTominay xx (Lewis Ferguson dk. 79 xx), Andrew Robertson xx, John McGinn xx, Stuart Armstrong xx (Ryan Christie dk. 67 xx), Lydon Dykes xx (Jacob Brown dk. 79 xx)
Yedekler: Liam Kelly, Robby McCrorie, Ryan Porteous
Teknik Direktör: Steve Clarke
Goller: Ozan Kabak (dk. 40), Cengiz Ünder (dk. 49) (Türkiye), McGinn (dk. 62) (İskoçya)
Sarı kartlar: McTominay, Robertson (İskoçya), Zeki Çelik, Deniz Türüç (Türkiye)