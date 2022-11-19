Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Çekya: 1 (Maç sonucu)
A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki özel maçta Çekya’yı konuk etti. Karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip, Enes ve Hakan’ın golleriyle 2-1 kazandı.
A Milli Futbol Takımı, Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki özel maçta Çekya’yı konuk etti. Karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip, Enes ve Hakan’ın golleriyle 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Cerny’in ceza sahası dışından sert şutu altıpas içinde sektikten sonra Doğan elinden kaçırınca ağlarla buluştu. 1-1
66. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Cenk Özkaçar’ın yerden sert şutunu kaleci Koubek güçlükle kornere çeldi.
67. dakikada Doğukan’ın sol çaprazından ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşu kaleci Koubek kornere çeldi.
70. dakikada Cengiz Ünder’in pasıyla ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu’nun çok dar açıdan sert şutu filelerle buluştu. 2-1
73. dakikada Cengiz’in ceza sahası uzak köşesine yerden gönderdiği tehlikeli topa Cenk Tosun dokunamadı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: William Collum xx, David McGeachie xx, Francis Connor xx
Türkiye: Doğan Alemdar xxx, Onur Bulut xxx, Samet Akaydın xxx, Çağlar Söyüncü xx (Cenk Özkaçar dk. 59 xx), Ozan Kabak xx (Tayyip Sanuç dk. 59 xx), Eren Elmalı xxx, Salih Özcan xxx, Hakan Çalhanoğlu xxx (Berkay Özcan dk. 80 x), Doğukan Sinik xx (Arda Güler dk. 67 x), Cengiz Ünder xxx (İsmail Yüksek dk. 80 x), Enes Ünal xxx (Cenk Tosun dk. 67 xx)
Yedekler: Altay, Uğurcan, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Emirhan İlkhan, Umut Bozok, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Çekya: Pavlenka xx (Koubek dk. 46 xx), Coufal xx, Zima xx, Brabec xx, Mateju xx (Stronati dk. 89 ?), Kral xx, Souncek xx, Zmrhal xx (Navratil dk. 73 x), Barak xx (Rusek dk. 85 x), Cerny xxx (Schwarz dk. 73 x), Pekhart xx (Chytil dk. 46 x)
Yedekler: Trmal, Chalus, Zmrzly, Plechaty
Teknik Direktör: Jaroslav Silhavy
Goller: Enes Ünal (dk. 31), Hakan Çalhanoğlu (dk. 70) (Türkiye), Cerny (dk. 56) (Çekya)