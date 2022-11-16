Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İskoçya: 0 (İlk yarı)
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya ile Diyarbakır’da karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı ön bölümünden yaptığı şutta kaleci Gordon sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sağ taraftan korner paslaşarak kullanıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden İrfan Can Kahveci, bekletmeden ceza sahasına orta yaparken Ozan Kabak’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Ozan tekrar kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gordon’da kaldı.
37. dakikada uzun topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı’nın sert şutunda kaleci Gordon ayaklarıyla topu kornere çeldi.
40. dakikada sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı duran topta Ozan Kabak ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Visar Kastrati xx, Edmond Zeqiri xx, Granit Hyseni xx
Türkiye: Uğurcan Çakır xx, Ozan Kabak xxx, Çağlar Söyüncü xx, Cenk Özkaçar xx, Zeki Çelik xx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Orkun Kökçü xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Eren Elmalı dk. 34 xx), İrfan Can Kahveci xx, Cengiz Ünder xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Berkay Özcan, İsmail Yüksek, Deniz Türüç, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Umut Bozok
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
İskoçya: Craig Gordon xx, Jack Hendry xx, Grant Hanley xx, Kieran Tierney xx, Ryan Fraser xx, Billy Gilmour xx, Scott McTominay xx, Andrew Robertson xx, John McGinn xx, Stuart Armstrong xx, Lydon Dykes xx
Yedekler: Liam Kelly, Robby McCrorie, Scott McKenna, Ryan Porteous, Calvin Ramsay, Lewis Ferguson, Ryan Christie, Jacob Brown, Ryan Jack
Teknik Direktör: Steve Clarke
Gol: Ozan Kabak (dk. 40) (Türkiye)
Sarı kart: McTominay (İskoçya)