Hazırlık maçı: Partizan: 0 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan’ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını Sırbistan ekiplerinden Partizan ile oynadı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde kalecinin hatasında topu kapan Enner Valencia topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90 dakika bu skorla sona erdi. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Emre Mor, 64. dakikada oyuna girdi.