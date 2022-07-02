banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi

Hazırlık maçı: Partizan: 0 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan’ı 1-0 mağlup etti.

Spor 02.07.2022, 22:04
Hazırlık maçı: Partizan: 0 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan’ı 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını Sırbistan ekiplerinden Partizan ile oynadı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde kalecinin hatasında topu kapan Enner Valencia topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90 dakika bu skorla sona erdi. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Emre Mor, 64. dakikada oyuna girdi.

Yorumlar (0)
24°
açık