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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800m serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm kadınlar 800m finalinde Türkiye’yi temsil eden Ekaterina Guliyev, 2:01.09’luk derecesiyle altın madalya kazandı.
Hazırlık maçı: Partizan: 0 - Fenerbahçe: 1
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan’ı 1-0 mağlup etti.
Spor 02.07.2022, 22:04
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan’ı 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını Sırbistan ekiplerinden Partizan ile oynadı. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde kalecinin hatasında topu kapan Enner Valencia topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 90 dakika bu skorla sona erdi. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Emre Mor, 64. dakikada oyuna girdi.