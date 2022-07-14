banner528

banner549

banner547

Son Dakika
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
Takısız düğün yaptılar
Takısız düğün yaptılar
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

Hazırlık maçı: MTK Budapeşte: 1 - Trabzonspor: 2

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden MTK Budapeşte’yi 2-1 mağlup etti.

Spor 14.07.2022, 21:56
Hazırlık maçı: MTK Budapeşte: 1 - Trabzonspor: 2

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden MTK Budapeşte’yi 2-1 mağlup etti.

Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaştı. Slovenya Ulusal Futbol Merkezi’nde oynanan maçın 25. dakikasında bordo-mavili ekip, 25. dakikada Vitor Hugo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Budapeşte, 37. dakikada penaltıdan Bognar’ın golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor, 50. dakikada Yusuf Erdoğan’ın golüyle tekrar öne geçti ve mücadele Karadeniz ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Yorumlar (0)
24°
açık