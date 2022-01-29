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İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, partilerin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 8’inci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 1 - Partizan: 0
Başakşehir, Antalya Belek’te oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan’ı 1-0 mağlup etti.
Spor 29.01.2022, 21:47
Başakşehir, Antalya Belek’te oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan’ı 1-0 mağlup etti.
Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Başakşehir, oynadığı hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan’ı Epureanu’nun golüyle 1-0 mağlup etti.