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Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor 06.08.2021, 21:11
Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Malatyaspor: 0

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında tesislerinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İki takım da hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
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