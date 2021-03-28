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Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Antalya’da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

Spor 28.03.2021, 20:12
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Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Antalya’da oynanan hazırlık maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’de verilen milli arada hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı anlaşma gereği 35 dakika üzerinden oynandı. Müsabakayı Rizespor 34. dakikada Tunay Torun’un attığı golle 1-0 kazandı.
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