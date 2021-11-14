Hazırlık maçı: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 1
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Sivasspor lige verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 bitti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Sivasspor lige verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 bitti.
Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı. Kayserispor’un golünü 10. dakikada Carlos Mane atarken, Demir Grup Sivasspor’un golünü ise 65. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.
Stat: Kadir Has Stadı
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Mustafa Savranlar, Furkan Ulu
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (İlhan Parlak dk. 46), Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Yasir Subaşı, Gustavo Campanharo (Olivier Kemen dk. 46), Miguel Cardoso (Mustafa Pektemek dk. 46), Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Joseph Attamah
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Camara, Ahmet Oğuz, Ziya Erdal (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46), Azubeike, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Ulvestad, Pedro Henrique, James
Goller: Carlos Mane (dk. 10) (Yukatel Kayserispor), Ulvestad (dk. 65) (Demir Grup Sivasspor)