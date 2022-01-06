Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA istedik vermediler. Biz de Bayraktar’ı, Akıncı’yı, Aksungur’u yaptık. Artık çıtayı daha yukarıya çıkararak geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz."
Bakan Akar: "Made in Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir"
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Hazırlık maçı: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 - Kırklarelispor: 1
HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Kırklarelispor’la 1-1 berabere kaldı.
Spor 06.01.2022, 18:29
HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Kırklarelispor’la 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampında ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor’la 1-1 berabere kaldı. Maça etkili başlayan Elazığ ekibi, 4. dakikada Ekrem Sütçü’nün attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Kırklarelispor eşitliği sağladı ve devreye 1-1’lik eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmazken, HD Elazığ Karakoçan’da Ferhat Çoban 82. dakikada kırmızı kart gördü.