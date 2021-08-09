Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 3
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Mesut’un kullandığı köşe atışında topla buluşan Zajc, pasını Szalai’ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
44. dakikada Zajc’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun kafayla topu ağlara yolladı. 0-2
60. dakikada Zeki’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joey Pelupessy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
76. dakikada Fenerbahçe’nin hızlı atağında Szalai’nin pasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Selahattin Altay xx, Cemil Tunç xx
Giresunspor: Okan xx (Onurcan dk. 46 x), Perez xx (Fatih dk. 84 ?), Hüsamettin xx (Hayrullah dk. 46 xx), Silva Bacelar xx (Sergen dk. 74 xx), Zeki x (Diarra dk. 74 xx), Joey Pelupessy xxx (Arda dk. 84 ?), Napela xx (Erol Can dk. 62 xx), Da Silva xx (Ertuğrul dk. 84 ?), Sergio x (Çekdar dk. 74 x), Esat x (Caner dk. 46 x) Balde xx (Eren dk. 62 x)
Yedekler: Traore, Göktan, Osman
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Fenerbahçe: Altay xx, Szalai xxx, Tisserand xx (Zanka dk. 79 x), Novak xx (Muhammed dk. 78 x), Luiz Gustavo xx (Ozan Tufan dk. 80 ?), Mesut xx (Samata dk. 79 x), Ferdi xx (Mert dk. 66 xx), Pelkas xxx (İrfan Can dk. 66 xx), Miha Zajc xxx (Serdar Aziz dk. 66 x), Serdar Dursun xxx (Valencia dk. 66 xxx), Samuel xx (Nazım dk. 79 x)
Yedekler: Berke, Bartu
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Attila Szalai (dk. 23), Serdar Dursun (dk. 44), Valencia (dk. 76) (Fenerbahçe), Joey Pelupessy (dk. 60) (Giresunspor)Sarı Kart: Pelkas (Fenerbahçe)