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Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - Denizlispor: 2

İLK YARI HAZIRLIKLARINA AFYONKARAHİSAR'DA DEVAM EDEN SÜPER LİG EKİPLERİNDEN GAZİANTEPSPOR İLK HAZIRLIK MAÇINDA DENİZLİSPOR'U 3-2 MAĞLUP ETTİ.

Spor 30.08.2020, 12:21
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Hazırlık maçı: Gaziantep FK: 3 - Denizlispor: 2

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Gaziantep FK ve Denizlispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele Gaziantep FK’nın 3-2’lik galibiyeti ile sona erdi.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu çalışmalarını Afyonkarahisar’da yaptığı kampla sürdüren Gaziantep FK ve Denizlispor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi, 40. dakikada Alexandru Maxim, 52 ve 58. dakikalarda da Pawel Olkowski’nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Denizlispor’un gollerini ise 32. dakikada Radoslaw Murawski ve 86. dakikada Alihan Kalkan kaydetti.

Sumudica: “Umarım ligde de iyi sonuçlar alırız”

Gaziantepspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, futbolcularının ortaya koyduğu performansın kendisini memnun ettiğini kaydederek, “Oyuncularım bugün gerçekten iyi oynadılar. Süper Lig’deki rakiplerden biriydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, tamamen kafalarını maça verdiler. Güçlerini gösterdiler, kondisyon olarak da hazırlıklı olduklarını gösteriyorlar. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Umarım ligde de iyi sonuçlar alırız” dedi.

Kalkan: “İstediğimiz oyunu oynadık”

Denizlispor’un ikinci golünü kaydeden Alihan Kalkan ise gereken sonucu alamamalarına rağmen istedikleri oyunu oynadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“İstediğimiz sonucu alamadık ama istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı bugün. Takıma yeni gelenler var. Onların gelmesi ile daha güçlü hale geldik. İnşallah yeni sezonda iyi şeyler yapıp en iyi sırada bitirmek istiyoruz ligi. İnşallah daha uzun süre buraya hizmet etmek istiyorum, önceliğim Denizlispor. Allah izin verirse başka takımlarda da oynamak isterim. Önceliğim Avrupa tabii ki de bakalım hayırlısı her şey için.”

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