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Hazırlık maçı: Gaziantep FK 0 - Adanaspor 0
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor 16.07.2021, 20:02
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bolu’da bir otelin sahasında gerçekleştirilen karşılaşmaya Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Günay Güvenç, Ulaş Zengin, Papy, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Recep Niyaz, Pawel, Oğuz Ceylan, Vladyslav, Mirza Cihan, Tetteh sahaya sürdü. Adanaspor ise Burak, Donkor, Evren, Cenk, Harun, Uğurcan, Celil, Ömer, Fıratcan, Serdar, Ozegoviç 11’iyle sahaya çıktı.İlk yarısı 0-0 beraber biten karşılaşmanın ikinci yarısında da fileleri havalandıramayan Gaziantep FK ve Adanaspor sahadan golsüz berabere ayrıldı.