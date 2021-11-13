Hazırlık maçı: Galatasaray: 5 - Bursaspor: 2

Galatasaray hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’u 5-2 mağlup etti.

Galatasaray milli arada Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar peş peşe gollerle 3-0’lık skoru yakalarken, mücadelenin ilk yarısı da Galatasaray’ın 4-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda bir kez daha fileleri havalandıran Galatasaray mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Galatasaray’da Mbaye Diagne hat-trick yaparken ayrıca Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram da birer gol kaydetti. Bursaspor’un gollerini ise İsmail Yüksek ile Elton Acolatse attı.

Mücadeleyi 1. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da takip etti.

Galatasaray yarın izin yaparak günü geçirecek.