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Hazırlık maçı: Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 3

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Spor 12.10.2021, 18:22
Hazırlık maçı: Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 3

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray ligde verilen milli maçlar arasında ikinci hazırlık müsabakasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede ilk yarı 2-2 berabere sona erdi. İkinci yarıda da 1’er gol oldu ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Galatasaray’ın gollerini 1’i penaltıdan olmak üzere Mbaye Diagne (2) ve son dakikalarda penaltıdan Ryan Babel kaydetti. İstanbulspor’un gollerini ise Mertan Caner Öztürk, Emir Kaan Gültekin ve penaltıdan Eduart Rroca attı.

Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Gustavo Assunçao, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11’ile ile sahaya çıktı.

İstanbulspor ise İsmail Şahinbaş, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Berkay Görmez, Eduart Rroca, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Atakan Gündüz, Mertan Caner Öztürk, Ologo ve Jekmir Topallı 11’i ile başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu ve tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

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