Hazırlık maçı: Galatasaray: 0 - Rayo Vallecano: 1

Galatasaray, İspanyol takımı Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu’nda oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga’nın İstanbul’da düzenlediği Dostluk Turnuvası’nda Galatasaray ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçı hakem Ali Şansalan yönetti. Şansalan’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Emin Tuğral yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe oldu.

Konuk ekip 34. dakikada Andres Martin’in ceza sahası dışından golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray mücadeleye Okan Kocuk, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Yusuf Demir, Emin Bayram, Beknaz Almazbekov, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Berk Kızıldemir, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey bekledi.

Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan Emin Bayram, Yusuf Demir, Sacha Boey, Kazımcan Karataş, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Efe Akman ve Ali Yeşilyurt dahil oldu.

Rayo Vallecano ise Stole Dimitrievski, Ivan Balliu, Mario Suarez, Florian Lejeune, Josep Chavarria, Unai Lopez, Oscar Valentin, Andres Martin, Oscar Trejo, Alvaro Garcia ve Sergio Camello 11’i ile sahaya çıktı.

Radamel Falcao yeniden Nef Stadyumu’nda

Rayo Vallecano’da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, eski takımı Galatasaray’a karşı oynamadı. Deneyimli futbolcu, mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan da yoğun ilgi gördü. 36 yaşındaki futbolcu, 2019-2021 yılları arasında Galatasaray ile 43 resmi maça çıkıp, 20 gol kaydetmişti.

Galatasaray, Dostluk Turnuvası’nın ikinci maçında 6 Aralık Salı saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.