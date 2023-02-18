Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - Karagümrük: 2

Fenerbahçe, deprem nedeniyle lige verilen arada Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanan maçtan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe’nin 4-2 galip ayrıldığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun attı.

Fenerbahçe, ligde 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi Konyaspor’u ağırlayacak.