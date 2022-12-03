Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Villarreal: 1

Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Ülker Stadyumu’nda Villarreal’i ağırladı. Müsabaka sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga’nın İstanbul’da düzenlediği Dostluk Turnuvası’nda Villarreal’i konuk eden Fenerbahçe, İspanyol rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Villarreal topa daha çok sahip olurken orta sahadaki ikili mücadelelerde de İspanyol ekip Fenerbahçe’ye göre daha etkili bir performans sergiledi. Karşılaşmanın ilk yarısı Etienne Capoue ve Serdar Dursun’un karşılıklı golleriyle 1-1’lik eşiklikle sonuçlandı.

Müsabakanın ikinci yarısına daha kontrollü başlayan Fenerbahçe 78. dakikada Joshua King’in ayağından bulduğu gol ile skoru 2-1’e getirdi. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sonuçlandı.