Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 - Hull City: 0

0 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadeleyi Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı.

Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti. Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı. 87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti. Fenerbahçe’den Hull City’ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıktı.