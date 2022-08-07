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Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 - Artvin Hopaspor: 0

ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Spor 07.08.2022, 20:05
Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 - Artvin Hopaspor: 0

ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığspor, ilk hazırlık maçında Artvin Hopaspor’la karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Elazığspor, Feyzullah Şahin Güneş (2) ve Yiğitcan Erdoğan’ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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