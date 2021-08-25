Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 - BB. Erzurumspor U19: 0

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

3. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Elazığspor, ikinci özel maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan müsabakayı Elazığspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve moral buldu. Bordo-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 2. ve 32. dakikalarda Cihan Aslan, 82. dakikada Görkem, 83. dakikada Selim Enes ve 90. dakikada Gökhan’dan geldi.