Son Dakika
Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Werder Bremen: 1
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Spor 09.07.2022, 18:55
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen’i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Almanya ekiplerinden Werder Bremen’le karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Werder Bremen 48. dakikada Eren’in golüyle 1-0 öne geçti. 68. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş, Salih Uçan’la eşitliği yakalarken 77. dakikada ise Oğuzhan Akgün’ün golüyle 2-1 öne geçti. Teknik Direktör Valerien Ismael, mücadelenin ikinci yarısında genç oyunculara şans verirken, siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.