Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 - Mainz: 0

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz’i 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Mainz ile Kufstein Arena’da karşı karşıya geldi. 24. dakikada Salih Uçan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun sağ çaprazdan topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.