Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 1
Beşiktaş hazırlık maçında Vodafone Park’ta karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş hazırlık maçında Vodafone Park’ta karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Can Cengiz xx, Erkan Akbulut xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx (Emre Bilgin dk. 46 xx), Rosier xx (Tayfur Bingöl dk. 73 x), Tayyip Talha Sanuç xx (Welinton dk. 46 xx), Emrecan Uzunhan xx (Aytuğ Batur Kömeç dk. 86 ?), Masuaku xx (Oğuzhan Akgün dk. 73 x), Berkay Vardar x (Necip Uysal dk. 29 xx), Gedson Fernandes xx (Emrecan Terzi dk. 86 ?), Redmond xx (Cisse dk. 86 ?), Dele Alli xx (Kerem Atakan Kesgin dk. 46 xx), Muleka xx (Necati Bilgiç dk. 86 ?), Cenk Tosun xx (Semih Kılıçsoy dk. 73 x)
Yedekler: Utku Yuvakuran
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx (Viviano dk. 46 xx), Efecan Mızrakçı xx (Salih Dursun dk. 62 xx), Baniya xx, Dresevic xx, Biraschi xx (Sofiane Feghouli dk. 79 ?), Ricci xx (Nicholas dk. 62 x), Samed Onur xx (Levent Mercan dk. 46 xx), Burak Kapacak xx (Colley dk. 46 xx), Ozdoev xx (Adnan Uğur dk. 46 xx), Kazım Kazım xx (Kerim Frei dk. 46 xx), Borini xx (Diagne dk. 46 xx)
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Kazım Kazım (dk. 33) (Fatih Karagümrük), Kerem Atakan Kesgin (dk. 85) (Beşiktaş)