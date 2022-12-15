Hazırlık maçı: Adana Demirspor: 2- Sampdoria: 2

2 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Akintola’nın sola kanattan geliştirdiği atakta, ceza alanına topu gönderdi. Topla buluşan Emre Akbaba gelişine şutunu çekerken kaleci Audero çıkardı. Dönen topa Berk Yıldız kafa vurarak ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Gabbiadini’nin sağdan kullandığı kornerden Caputo gelişine topa vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturd.1-1

37. dakikada Gabbiadini’nin sağdan kullandığı kornerden Murille topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

61. dakikada Belhanda’nın ortasında Rodrigues gelişine sert bir şekilde vurdu, meşin yuvarlağı Audero çıkardı. Yükseklik kazanan topa Manev dokunarak ağlara gönderdi. Ancak hakem kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90+5.dakikada Abdurrahim Dursun, ceza yayı önünde bulunan Gökhan İnler’e pasını attı. Topu kontrol eden Gökhan sert bir şekilde şutunu çekti. Kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak fileleri sarstı. 2-2

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Fatih Karatağ xx, Niyazi Atakan Ataseven xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, İsmail Çokçalış xx, Samet xx (Manev dk. 61 x), Semih xx, Rodrigues xx (Abdurrahim Dursun dk. 86 ?), Stambouli xx (Mustafa Kapı dk. 86 ?), N’diaye xx (Gökhan İnler dk.46 x), Akintola xx (Belhanda dk.46 x), Emre xx (Erhun Öztümer dk.46 x), Berk xx (Bjanarson dk.61 x), Onyekuru xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Ata Öztürk, Abdurrahim Dursun, Mustafa Kapı, Bjarnason, Belhanda, Manev, Svensson, Ali Boyacı, Khabliani, Erhun Öztümer, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sampdoria: Audero xx (N.Ravaglia dk.75 x), Aminone xx (A.Ferrari dk.86 x), J.Murillo xx, O. Colley xx, M.Leris xx (F.Paoletti dk.86 x), R.Vieira xx (S.Trimboli dk.86 x), V.Verre xx (G.Villar dk.75 x), T.Rincon xx (G.Yepes dk.75 x), T. Augello xx ((D.Montevago dk.86 x), M.Gabbiadini xx (F.Duricic dk.75 x), F. Caputo xx (F.Savio dk.86 x)

Yedekler: Ravaglia Nicola, Elia, Gonzalo, Filip, Ferrari Alex, Gerard, Murru Nicola, Malagrida Lorenzo, Villa Lorenzo, Montevago Daniele, Federico, Flavio, Simone

Teknik Direktör: Dejan Stankovic

Goller: Berk Yıldız dk.27, Gökhan İnler dk.90+4 (Adana Demirspor), Caputo dk.34, J.Murillo dk.37 (Sampdoria)

Sarı kartlar: Belhanda (Adana Demirspor), Murillo, Yepes (Sampdoria)