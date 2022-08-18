Hazarhan Karaca, Kocaelispor’da

Kocaelispor, 22 yaşındaki futbolcu Hazarhan Karaca’yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kocaelispor, Şile Yıldızspor’dan Hazarhan Karaca’yı renklerine bağladı. Her iki kanatta da oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 34 resmi maça çıkıp, 3 gole katkı sağladı. Karaca’nın yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyeceği, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öğrenildi.