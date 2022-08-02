Hayrunnisa Gürbüz, dünya ikincisi oldu

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 7 Ağustos’a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 42 kiloda ülkemizi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran’dan Sogand Shiri’ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.