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Hayrunnisa Gürbüz, dünya ikincisi oldu

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde milli taekwondocu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı.

Spor 02.08.2022, 21:49 02.08.2022, 22:13
Hayrunnisa Gürbüz, dünya ikincisi oldu

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 7 Ağustos’a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 42 kiloda ülkemizi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran’dan Sogand Shiri’ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.

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