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Hayrettin Gülgüler’den Fevzi Yavuzyılmaz’a ziyaret
Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Spor 06.01.2022, 13:31
Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yeşil-beyazlı takıma başarı dileklerini iletti. Ziyaretin sonunda Başkan Hayrettin Gülgüler, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’a isminin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye etti.