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Haydi çocuklar! Takımımız bu akşam İtalya karşısında!
A Milli Futbol Takımı, bugün İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
Spor 29.03.2022, 13:51
MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Stefan Kuntz ile 6. maç
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına İtalya karşısında çıkacak..
2022'deki ikinci maç
Milliler, İtalya mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynayacak.
Türkiye 604. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
- Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
- Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.