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''Haydi Beşiktaş'a dönelim''

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano'dan Talisca'ya Beşiktaş mesajı geldi. Adriano, "Come to Beşiktaş" çağrısına "Hadi geri dönelim" yanıtını verdi.

Spor 18.04.2021, 17:34
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''Haydi Beşiktaş'a dönelim''

Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Talisca ile Adriano arasında sürpriz bir diyalog gerçekleşti. 

Siyah-beyazlılara sürekli ışık yakan Talisca, Instagram'da canlı yayın yaparken Adriano da takip edenler arasında yer aldı. Bu sırada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"COME TO BEŞİKTAŞ" ÇAĞRISI"

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Talisca'ya "Come to Beşiktaş" çağrısı geldi.

"BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNELİM"

Beşiktaş'ın bir başka eski oyuncusu Adriano ise Beşiktaş taraftarlarının çağrısına sessiz kalmadı ve Talisca'ya seslenerek, "Hadi geri dönelim" mesajı attı. Bu mesaj siyah-beyazlı taraftarlar arasında ses getirdi.

(Ensonhaber)

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