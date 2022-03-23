“Hayata Renk Verelim” projesinde başarı gösteren sporculara ödülleri verildi

Kastamonu’da hayata geçirilen ‘Hayata Renk Verelim’ sosyal sorumluluk projesinde masa tenisi eğitimi alan ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kronospan Orman Ürünleri A.Ş., Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ‘Hayat Renk Verelim’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara eğitimler veriliyor. Proje kapsamında masa tenisi eğitimi alan öğrenciler, il bazında okullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye girerek başarı elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Düzenlenen programda proje ortakları ve kurum müdürleri ile sporcuların gösteri maçları yapıldı. Daha sonra Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde il içi ve il dışı masa tenisi müsabakalarına katılan ve dereceye giren sporculara davetliler tarafından madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

“Amacımız sporun güzel yanlarını göstermek”

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli Ali Durmuş, “Hayata Renk Verelim 2022” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘masa tenisi’ branşında 48 sporcunun eğitim aldığını belirterek, “İlkokul birinci sınıf ve lise öğrencileri dahil her kategoride sporcumuz mevcut olup, kategoriler ‘Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler’ olarak isimlendirilmektedir. Amacımız il içi ve il dışındaki tüm müsabakalara katılım sağlamak Polis Gücü Spor Kulübü olarak gücümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Sporcularımız, il bazında yapılan müsabakalarda gençler kategorisinde ve yıldızlar kategorisinde 2. olmuşlardır. Önümüzdeki aylarda seçmeleri yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarına hazırlık gösterilmekte, il içi diğer müsabakalara Minikler ve Küçükler kategorisindeki sporcularımızla il birinciliği çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız Merkez Spor Salonunda haftada 3 gün düzenli şekilde eğitimlerimiz yapılmaktadır. Buradaki amacımız sporcularımıza sporun güzel yanlarını göstermek, eğitimlerine katkı sağlamaktır. Aynı zamanda ilimizi temsil etmelerinde güzel dereceler elde etmelerini sağlamaktır” dedi.

“Hedefim il ve Türkiye bazında şampiyonluklar elde edip kulübümü temsil etmek”

Hedeflerini aktaran masa tenisi sporcusu Yusuf Enes ise, “Yaklaşık 2 buçuk yıldır Polis Gücü Spor Kulübünde masa tenisi oynamaktayım. Bu spora 5’inci sınıfta başladım ve 5’inci sınıftan bu zamana kadar çok aktif bir şekilde oynamasam da yaklaşık liseye başladığımdan beri aktif bir şekilde masa tenisi oynamaktayım. Masa tenisindeki hedeflerim öncelikle il içinde ve daha sonra Türkiye bazında şampiyonluklar elde ederek kulübümü en iyi şekilde temsil etmektir. Bu ödülü aldığım için çok gururlu ve mutluyum. Sporcu arkadaşlarımı gösterdiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Her zaman Polis Gücü Spor Kulübüne destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

7 farklı dalda sportif, sosyal eğitim ve etkinlik

Proje kapsamında 7 farklı alanda sportif ve sosyal eğitim ve etkinlik uygulanacak. Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında il merkezi ve 19 ilçede eğitim gören ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, polis meslek tanıtımı temel trafik eğitimi, çevre, doğa ve hayvan sevgisi konularında eğitim ve sunumlar yapılacak. Spor faaliyetleri kapsamında masa tenisi branşında uzman eğitmen tarafından 60 öğrenciye eğitim masa tenisi eğitimi, Sevgi Sitesi Müdürlüğünde kalan 20 öğrenciye yüzme eğitimi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde 20 öğrenciye voleybol eğitimi, 20 öğrenciye atletizm eğitimleri verilecek. 30 öğrenciye fotoğrafçılık eğitimi ve doğa ve çevre kulübü konusunda uygulamalı eğitimler verilerek yapılan çalışmalar neticesinde sergi açılacak. İl merkezi ve 19 ilçede eğitim gören 600 öğrenciye sinema gösterimi yapılacak. Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu ve Özel Bireyler Derneğinde eğitim gören 80 özel bireye polisliği sevdirmek, sosyal yaşamda yalnız olmadıklarını, ihtiyaç duydukları zaman devletin engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olduğunu hissettirmek amacıyla özel bireyler ve aileleri ile birlikte piknik organizasyonu yapılacak.

Program sonunda sporculara da çeşitli yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.