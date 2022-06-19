Havuzun şampiyonu İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sutopu branşındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyüklerde ve gençlerde büyük başarılara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, U19 Kadınlar Sutopu Ligi’nde de şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geçen yıl Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U-17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U-17 Erkekler Federasyon Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ve U-15 Kadınlar Federasyon Kupası’nda ikinciliği, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ile U-15 Erkekler Federasyon Kupası’nda üçüncülüğü elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, sutopunda bir başarıya daha imza attı. U-19 Kadınlar Ligi’nde 2022 yılının şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediyenin sutopu ekibi, üç etap halinde gerçekleştirilen U19 Kadınlar Ligi’nde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Antalyaspor ve Galatasaray ile oynanan 9 maçta 8 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak şampiyon oldu. Celal Atik Yüzme Havuzu’nda ilk etabın ev sahipliğini yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, lig boyunca 146 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 45 gol gördü.

Rakibe 9 puan fark

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Sporları Direktörü Soykan Üstünkar, "U19 Ligi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle oynanamamış, maçlar Türkiye Kupası statüsünde yapılmıştı. Burada ikinciliği elde etmiştik. Şimdi ise rakiplerimize dokuz puan fark atarak şampiyonluk elde ettik. Bu başarıyı çok önemsiyoruz. Çünkü U19’lar, A takım seviyesine en yakın yaş grubumuz ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi. Üstünkar, ekipten altı sporcunun milli takımlarda yer aldığını da ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in su sporlarına verdiği önemi iyi biliyor ve onların desteğiyle yenilenen Celal Atik Yüzme Tesisi ile de başarıların devamını geleceğine inanıyoruz" diye konuştu. Yenilenen Celal Atik Yüzme Havuzu’nda milli takımlara da ev sahipliği yaptıklarını belirten Soykan Üstünkar, "U18 Milli Erkek Takımımız burada kamp yapıyor. Alt yaş gruplarındaki milli takımlara iyi olanak sağlayan tesisi ayrıca bazı takımlara da açıyoruz. Geçen yıl U17 Türkiye Kupası’nın bu yılda Kadınlar U19 Ligi’nin bir etabına ev sahipliği yaptık. Kadınlar Süper Ligi’nin bir etabının da tesislerimizde oynanması için girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Zeynep Hepkurucu: "Çalışmanın karşılığını aldık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U19 Kadın Takımı sporcularından Zeynep Hepkurucu, şampiyonluk için çok mutlu olduklarını belirterek, "Namağlup şampiyonluk istedik ancak olmadık. Bir sayı farkla yenildiğimiz rakibimizi 6 sayı farkla mağlup edip kupa almamız takımdaşlığımızın bir göstergesi. Bunu sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporculardan Delfin Kısa ise, U17, U19 ve A takımla da bu başarıyı taçlandırmak istediklerini söylerken, bir diğer sporcu Derin Yiğiter de, "Bütün yılın çalışmasının karşılığını şampiyon olarak almak gurur verici" diye konuştu.