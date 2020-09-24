Havertz hat-trick yaptı

Chelsea 6 - 0 Barnsley

19' Abraham

28' Havertz

49' Barkley

55' Havertz

65' Havertz

83' Giroud

Yeni transfer Thiago Silva'nın ilk kez Chelsea forması giydiği mücadelenin 19. dakikasında Abraham ile öne geçen Maviler, 28'de Kai Havertz ile farkı 2'ye çıkardı. Alman oyuncu Chelsea formasıyla ilk golünü kaydetti.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Londra ekibi 49'da Barkley ile skoru 3-0'a getirdi. 55 ve 65'te sahne alan Havertz, skoru 5-0 yaparken, Chelsea kariyerindeki ilk hat-tricki yaptı.

Yeni transferlerden Chilwell 66'da Havertz'in yerine oyuna girdi ve Chelsea formasını ilk kez giydi. 72'de Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Giroud, 83'te kapanışı yaptı ve rakibini 6-0 mağlup eden Maviler, kupada 4. tura çıktı.

Kaynak: ajansspor.com