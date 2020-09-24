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Havertz hat-trick yaptı
Chelsea, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Barnsley'yi 6-0 yenerek tur atladı. Peki golleri kim attı? İşte detaylar
Spor 24.09.2020, 09:08
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Chelsea 6 - 0 Barnsley
19' Abraham
28' Havertz
49' Barkley
55' Havertz
65' Havertz
83' Giroud
Yeni transfer Thiago Silva'nın ilk kez Chelsea forması giydiği mücadelenin 19. dakikasında Abraham ile öne geçen Maviler, 28'de Kai Havertz ile farkı 2'ye çıkardı. Alman oyuncu Chelsea formasıyla ilk golünü kaydetti.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Londra ekibi 49'da Barkley ile skoru 3-0'a getirdi. 55 ve 65'te sahne alan Havertz, skoru 5-0 yaparken, Chelsea kariyerindeki ilk hat-tricki yaptı.
Yeni transferlerden Chilwell 66'da Havertz'in yerine oyuna girdi ve Chelsea formasını ilk kez giydi. 72'de Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Giroud, 83'te kapanışı yaptı ve rakibini 6-0 mağlup eden Maviler, kupada 4. tura çıktı.
Kaynak: ajansspor.com
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