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Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu
Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.
Spor 24.04.2022, 00:53 24.04.2022, 08:27
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 3-1 mağlup eden Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı. Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.