Havalı silahlarda yeni rekor

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, elde ettikleri derecelerle rekor kırdı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası’na 60 kulüpten 420 sporcu katıldı. Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcularının boy gösterdiği müsabakada kıyasıya mücadeleler yaşandı. Yıldız Bayanlar kategorisinde ter döken Elif Duman, Beyza Anbarcılar ve Esila Ecrin Ercan rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu. Bunun yanı sıra 786 puanla Türkiye rekoru kıran Osmangazili yıldızlar, müsabakadan büyük coşkuyla ayrıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da başarılı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.