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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadınlar tabanca yarışları sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun (TAAF) 2021 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadın branşı atışları sona erdi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Federasyon Başkanı Ufuk Arman, Milli Takımlar Sorumlusu Prof. Dr. Günsel Çolakoğlu, federasyon il temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından törenle verildi. Mersin’deki Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen yarışmada 2 yeni Türkiye rekoru kırılırken, bir de Türkiye rekoru atıldı.

Spor 20.03.2021, 20:44
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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadınlar tabanca yarışları sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun (TAAF) 2021 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası kadın branşı atışları sona erdi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Federasyon Başkanı Ufuk Arman, Milli Takımlar Sorumlusu Prof. Dr. Günsel Çolakoğlu, federasyon il temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından törenle verildi. Mersin’deki Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen yarışmada 2 yeni Türkiye rekoru kırılırken, bir de Türkiye rekoru atıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) Başkanı Ufuk Arman sporcuların Türkiye Şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele verdiklerini belirtti. Pandemi dolayısıyla tüm önlemlerin alınarak yarışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Arman, "Biz şartları zorlayarak bütün önlemleri aldık, sporcularımızın da buraya çok büyük bir şevkle geldiğini gördük. Bu çok mutluluk verici bir şey. 530 tane sporcu var şu anda. 34 ilden 87 ayrı kulüpten gelen sporcular bunlar. Hepsinin amacı Türkiye Şampiyonu olabilmek, en iyi şekilde yarışıp illerini, kulüplerini temsil edebilmek" dedi.

Türkiye Şampiyonası sonuçlarına göre mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nın milli takımını belirlemeye çalıştıklarına dikkat çeken Arman, "En iyi takımı belirleyebilmek için skorlarının çok yüksek olmasını istiyoruz. Sporcularımız da yüzümüzü hiç kara çıkartmıyor. Yarışmalarda yüksek skorlarla bu baraj puanlarını geçiyorlar. İyi hazırlanıyorlar. Bizim için umut verici bir Avrupa Şampiyonası var önümüzde" diye konuştu.

Arman, nisan ayında ateşli silahlarda da milli takım seçmesini gerçekleştireceklerini ifade ederek, "2 ayrı disiplinde de sporcularımızı belirlemiş olacağız. Aynı anda trap ve skeet de milli takımı belirleyici yarışlar devam ediyor. Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli, nedeni olimpiyatlara kota veren son yarışma. Ona en iyi takımla gidip kota almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Genç bayanlarda Türkiye Şampiyonu olan Şimal Yılmaz, bu yıl içinde yapılan şampiyonada ikinci kez Türkiye Şampiyonu olduğunu, hedefinin artık yurtdışı dereceler elde etmek olduğunu belirtti.

Yarışmada 2 yeni Türkiye rekoru kırıldı

Büyük bayanlar tabanca ferdi kategoride birinciliği İstanbul Yakacık Atıcılık Kulübü’nden Canan Türkoğlu elde etti. Büyük bayanlarda takım birincisi Ankara Jandarma Gücü Spor oldu. Bu takım aynı zamanda 1640 puanla yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Genç bayanlar tabanca ferdi birincisi Ankara Osmanlı İzcilik kulübünden Şimal Yılmaz olurken, genç bayanlar takım birincisi ise Ankara Osmanlı İzcilik Spor Kulübü oldu.

Yıldız bayanlar tabanca ferdi birincisi Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü’nden İklim Ay Akkoyun oldu. Takım birinciliğini Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Derneği elde etti.

Minik bayanlar tabanca ferdi birinciliğini Şanlıurfa GAP Gençlik ve Spor Kulübü’nden Sümeyra Sultan Mermer elde etti. Takım birinciliğini İstanbul bölgesi ferdi katılımla kazandı.

Takım yarışmasında İstanbul’dan ferdi yarışan ekip 784 puanla Türkiye rekorunun da sahibi oldu.
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