Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin’deki Erdemli Atıcılık Poligonu’nda başladı.

Şampiyonaya İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Manisa, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin başta olmak üzere 34 ildeki 88 kulüpten toplam 564 sporcu katıldı. Şampiyonayla ilgili bilgi veren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, "Türkiye Şampiyonası’nın değeri milli takım iskeletini oluşturmak" dedi.

Sezonu Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası ile Mersin Erdemli’de açtıklarını belirten Akgün, "Bu müsabakamız mart ayında Norveç’te yapılacak olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nın seçmesi olacak. Belirlediğimiz kriterdeki sporcular, yurt dışı baraj puanını geçen sporcular, Norveç’te yapılacak olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nın kadrosunu oluşturacak. Bu müsabakadan sonra yoğun bir kamp dönemi ile Avrupa Şampiyonasına hazırlanacağız" diye konuştu.

Şampiyonaya büyük ilgi olduğunu dile getiren Akgün, "Buradaki müsabakalara 34 ilden 88 kulüp sporcusu müracaat etti. Bunlardan 372 tanesi tabanca sporcusu, 192 tanesi de tüfek sporcusu. Müsabakada 3 gün boyunca tüfek yarışmalarımız olacak, ondan sonra ki 3 gün de hafta sonuna kadar tabanca yarışmaları ile devam edecek. Bu yılın Türkiye Şampiyonası hem Avrupa Şampiyonası’na hazırlık hem de yıl içerisindeki dünya kupalarına hazırlık amacı taşıyor. Elimizdeki olimpik takım sporcularımızın puanlarını yüksek tutmaya gayret ediyoruz ve alttan gelecek çocuklarımıza da bir yer açmaya çalışıyoruz. Yani kendini gösterebilecek, puan atabilecek, çalışan çocuklara da fırsat sunuyoruz. Yurt dışı baraj puanının geçtiklerinde onları da milli takımda değerlendiriyoruz. Türkiye Şampiyonası’nın değeri milli takım iskeletini oluşturmak" şeklinde konuştu.

"Bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok"

Hava şartlarının yurt genelinde ağır olduğuna da değinen Akgün, "İyi ki bir hafta öncesi olmadı, bir hafta önce olsa muhtemelen bu yarışmayı iptal etmek yani ertelemek zorunda kalacaktık. Kar yağışının Türkiye’de etkili olması dolayısıyla bayağı bir zorluklar çekildi. Ama bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok. Mersin Türkiye’nin bütün illerine göre daha iyi, daha ılıman bir havası var. Yollar açık şükür şu ana kadar olumsuz bir durum olmadı" dedi.

Hedeflerine dair bilgiler veren sporcular ise kendileri için en büyük gururun Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek olduğunu dile getirdi.