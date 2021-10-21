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Hava atışı Demet Özdemir’den

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 8’inci yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir’in elinden havalandı.

Spor 21.10.2021, 22:05
Hava atışı Demet Özdemir’den

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 8’inci yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir’in elinden havalandı.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi erken tanının önemini vurgulamaya devam ediyor. Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top, bu akşam Anadolu Efes ile UNICS Kazan arasında oynanan Turkish Airlines EuroLeague maçında 8’inci kez sahaya çıktı. Karşılaşma, projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir’in Pembe Top ile yaptığı hava atışı ile başladı.

Demet Özdemir: “Basketbol sahasına böyle anlamlı bir projeyle dönmek beni gururlandırıyor”

Projeye gönüllü olarak destek veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, “Böylesine önemli bir konuda farkındalık oluşmasına destek olabildiğim için çok mutluyum, umarım daha fazla kadının sağlıkları için bir adım atmasına katkı sağlayabilirim. Daha önce defalarca çıktığım Anadolu Efes sahasına Pembe Top Sahada projesi ile dönmek beni gururlandırıyor” dedi.

Meme kanserinde erken tanının önemini Pembe Top Sahada projesi ile daha iyi anladığını söyleyen Özdemir, “Bazen, ‘Benim başıma gelmez’ dediğimiz bazen de sadece sonuçtan endişe ettiğimiz için kontrollerimizi aksattığımızı biliyorum ve anlıyorum. Bu tarz düşüncelerle kontrollerden kaçmamalıyız. Kendimize ve sevdiklerimize bunu hatırlatmamız çok önemli ancak bu şekilde meme kanserinden daha fazla kadının korunmasını sağlayabiliriz” diye konuştu. Demet Özdemir, tüm kadınları sağlıkları için harekete geçmeye davet etti.

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