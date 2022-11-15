Hatice Kübra İlgün dünya üçüncüsü!

Dünya Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Meksika’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 57 ve erkekler 80 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye’yi Hatice Kübra İlgün ile Hüseyin Kartal temsil etti.

Hatice Kübra İlgün, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda El Salvador’dan Alisson Montano’yu yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda Avustralya’dan Stacey Hymer’i yenerek çeyrek finale yükselen milli tekvandocu, bu turda Fas’tan Nada Laaraj’ı yenerek yarı final bileti aldı. Yarı finalde Tayvan’dan Chia-ling Lo ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, başa baş geçen mücadelede rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 80 kiloda tatamiye çıkan Hüseyin Kartal, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Şili’den Joaquin Churchill’i yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Genç tekvandocu, son 16 turunda Moğolistan’dan Azbayar Altangerel’e çekişmeli bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın ikinci gününde Türkiye’yi temsilen üç sporcu mücadele edecek. Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır, 67 kiloda Mervenur Erdem ile erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıkacak.