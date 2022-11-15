Hatice Kübra ‘dünya üçüncüsü’

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Meksika’da düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda 57 kilogramda dünya üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün olimpiyat madalyalı tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, katıldığı turnuvalarda aldığı başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Meksika’da düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 57 kilogramda temsil eden İlgün, tekvandoda yılın en büyük organizasyonu olan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren etkinlikte bronz madalya almayı başardı.

123 ülkeden 750 dolayında sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen milli tekvandocu, son 32 turunda El Salvador’dan Alisson Montano’yu yenerken, son 16 turunda Avustralya’dan Stacey Hymer ile karşılaştı. Bu turda da rakibini yenen Hatice Kübra İlgün, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Faslı Nada Laaraj’ı mağlup etmeyi başaran Hatice Kübra İlgün, yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Finale yükselme mücadelesinde Tayvan’dan Chia-Ling Lo ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, rakibine 2-1 yenilirken, bronz madalya kazandı ve dünya üçüncüsü oldu.